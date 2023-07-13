«Навсегда останется в наших сердцах». Умер известный рязанский хирург Дмитрий Селиверстов

Умер хирург рязанской БСМП Дмитрий Селиверстов.

Скончался известный рязанский хирург Дмитрий Васильевич Селиверстов. Печальную весть принесла больница скорой медицинской помощи, где специалист трудился последние три года.

«Медицинская общественность Рязанской области скорбит в связи со смертью хирурга с 35-летним стажем работы, кандидата медицинских наук Дмитрия Викторовича Селиверстова. Он был замечательным врачом, ученым и педагогом», - говорится в некрологе.

В 2002-2003 годах Дмитрий Селиверстов, работая главным хирургом Рязанской области регионального управления здравоохранения, организовал службу гнойной хирургии в районах области. Кроме того, он является одним из основателей лапароскопической хирургии в Рязанской области.

Более двадцати лет работы Селиверстова связаны с рязанской ОКБ - до марта 2020 года он возглавлял отделение гнойной хирургии. Последние три года жизни он отдал БСМП.

Дмитрий Селиверстов является автором более 360 научных и научно-методических работ, соавтором трех монографий, 12 изобретений, семи официально зарегистрированных баз данных и программ для ЭВМ, автор пяти методических рекомендаций.

Селиверстов - действительный член Российского общества хирургов, хирургического общества «Раны и раневые инфекции», Российского эндоскопического общества.

За свои труды и заслуги его неоднократно награждали и поощряли, в том числе - Почетной грамотой президента РФ.

В начале июля умер другой сотрудник рязанской БСМП - 39-летний программист Александр Шлыков-Суяров (читать подробнее).