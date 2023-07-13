В Рязанской области искусственный интеллект обнаружил два лесных пожара

Камеры зафиксировали пожар, который произошел из-за молнии. Фото: ryazan.gov.ru

В Рязанском и Касимовском районах система видеонаблюдения обнаружила два очага возгорания, вызванных молнией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

В обоих случаях камеры зафиксировали задымление после удара молнии в сухое дерево, после чего оно начало гореть изнутри. Благодаря быстрому реагированию рязанская служба «Пожлес» выехала на место пожара и ликвидировала огонь.

В регионе действуют 35 камер, которые расположены на территории лесов Рязанской области и ведут круглосуточное наблюдение. При обнаружении раннего возгорания сигнал передается в систему «Пожлес». В ясную погоду камеры обеспечивают обзор до 50 км.

Видеонаблюдение размещается таким образом, что секторы обзора соседних камер перекрываются, что позволяет оператору точно определить местоположение пожара. На расстоянии 10-12 км погрешность составляет всего 300 м.

«Система интеллектуального видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой в Рязанской области доказала свою эффективность: 65% возгораний выявили камеры наблюдения, расположенные на антенно-мачтовых сооружениях мобильной связи», - цитирует пресс-служба облправительства министра природопользования Рязанской области Александра Новикова.