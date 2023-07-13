Неизвестный водитель протаранил два автомобиля в Рязани и скрылся

На улице Новоселов в Рязани неизвестный водитель протаранил два автомобиля и скрылся.

В среду, 12 июля, в Дашково-Песочне неизвестный водитель протаранил две припаркованные машины и скрылся с места ДТП. О происшествии сообщается в ПУВР.

«С 15:00 до 20:00 по адресу: улица Новоселов, 37 какой-то паразит протаранил два авто и скрылся с места ДТП», - сообщил подписчик Дмитрий Тюпин.

По словам рязанца, неизвестный лихач задел KIA Rio и жестко помял Renault Logan. По предварительной оценке, дверь и бампер у Renault надо менять.

«Может, кто-то видел момент ДТП или есть запись? Аккуратнее на дорогах», - обратился рязанец.