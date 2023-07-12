Замглавврача Рязанского перинатального центра Антон Панов: Мария Прокудина - хороший врач и вела роды согласно медицинским рекомендациям

У рязанской семьи Блок в Перинатальном центре родился ребенок с диагнозом Дистоция плечиков.

Администрация Рязанского перинатального центра прокомментировала КП-Рязань обвинения в адрес заведующей гинекологическим отделением Марии Прокудиной.

Депутат Рязанской облдумы Максим Мустафин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что завотделением Перинатального центра Марии Прокудиной предъявлено обвинение по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Речь идет о деле 2019 года, когда у рязанской семьи Блок в Перинатальном центре родился ребенок с диагнозом Дистоция плечиков.

- Новорожденный ребенок стал инвалидом после отказа врачей делать кесарево сечение роженице, несмотря на показания, - пишет Мустафин.

По словам депутата, у младенца вскоре после рождения обнаружили многочисленные нарушения, и установили инвалидность.

Как нам пояснили в Перинатальном центре, после происшествия в течение нескольких лет проводились множественные проверки, в том числе минздрава, и никаких нарушений эксперты не выявили. По мнению врачей, если бы были допущены грубые нарушения, дело не тянулось бы четыре года и виновных бы давно наказали. Однако Мустафин утверждает, что страховая компания в ходе проверки определила, что ущерб здоровью ребенка нанесли в результате нарушений в медучреждении.

Нынешнее руководство центром недоумевает, для чего выносить в общественность дело четырехлетней давности, которое до сих пор находится в стадии расследования.

- За последнее время в нашем центре произошло немало позитивных перемен. Применение нового подхода в региональной системе родовспоможения позволило в разы снизить младенческую смертность. Мы всеми силами стремимся улучшить службу родовспоможения в регионе, а подобные негативные сообщения о случаях из прошлого, где огульно обвиняют врачей, будто хотят подорвать наши усилия. Это похоже на самопиар депутата в преддверии выборов, - отметил замглавврача Перинатального центра Антон Панов.

Как нам пояснили в Перинатальном центре, на момент проведения родов у пациентки Блок в 2019 году врач Прокудина действовала согласно рекомендациям минздрава.

- Мария Андреевна - хороший врач и вела роды согласно медицинским рекомендациям, действовавшим на тот момент. Родовая деятельность у женщины шла нормально и показаний к кесареву сечению не было. Но случилось непредвиденное осложнение - дистоция плечиков. К сожалению, от подобных осложнений не застрахована ни одна женщина, и в акушерской практике подобные случаи нередки. Были применены специальные приемы для решения этого осложнения.

Медики отметили, что вина Прокудиной не доказана, и следствию предстоит провести повторную экспертизу.

- Доктор намерена подать в суд в адрес депутата Мустафина иск о защите чести и достоинства, - отметил Антон Евгеньевич.

КП-Рязань будет следить за развитием этого дела.