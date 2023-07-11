Лицей №4 в Рязани возглавила Ирина Масалова

Ирина Масалова.

Ирина Масалова назначена директором лицея №4 в Рязани. К исполнению обязанностей она официально приступила с 11 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Будучи выпускницей лицея №4, Ирина Масалова после окончания Рязанского госуниверситета вернулась на Соборную, 15 учителем и трудится здесь уже 21 год. В последнее время была заместителем директора по учебной работе. Является кандидатом педагогических наук.

Предыдущий руководитель Надежда Ширенина возглавляла образовательное учреждение с 1996-го. В тот же год она признана Заслуженным учителем РФ.

«Именно она превратила лицей в многопрофильное образовательное учреждение повышенного уровня. Под ее руководством лицей приобрел высокий авторитет, учреждение стало победителем конкурса школ, активно внедряющих инновационные технологии, обладателем гранта президента», - пишет о Надежде Ширениной горадминистрация.