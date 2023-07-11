Губернатор Малков отчитал министерства за неграмотное освоение бюджетных денег

Павел Малков подверг критике бюрократические проволочки в региональных министерствах.

Губернатор Рязанской области Павел Малков раскритиковал региональные министерства за медленное освоение бюджетных денег. Произошло это 11 июля на заседании областного правительства.

- Несвоевременное доведение средств до муниципалитетов... У нас самый низкий показатель по распределению межбюджетных трансфертов у министерства ТЭК и ЖКХ - около 63%. По благоустройству общественных территорий, дворов процент еще ниже.

Причина в том числе в несвоевременной подготовке муниципалитетами проектно-сметной документации (ПСД), иногда ее вообще нет. Особенно странно выглядит разговор, когда мы приезжаем в район, говорим, что там нужен какой-то социальный объект, а администрация говорит, что у них ПСД нет и не будет. Ну, это вообще не подход, - заявил губернатор.

По словам Малкова, еще один проблемный вопрос – это отсутствие системного и заблаговременного подхода министерств при подготовке изменений в бюджет и госпрограммы. Губернатор привел пример, когда собираются поправки в бюджет, уже срок вышел, а поправки от министерств продолжают поступать.

- Месяц уже прошел, а они все поступают. Это все тоже, кончено, затягивает грамотное освоение бюджетных средств. Поручение министерствам, еще раз все проанализировать, по проблемным вопросам принять меры. Министерство финансов прошу всю информацию свести и доложить мне до конца недели, кто из министерств отстает из-за своей неорганизованности.