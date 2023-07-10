Николай Ковшов (стоит) занял кресло начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани.

Исполнять обязанности начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани назначили 56-летнего Николая Ковшова. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.

Ковшов Николай Алексеевич родился 20 декабря 1966 года в Брянской области. Живет в селе Высокое Рязанского района.

В 2012 году окончил Московский университет имени Витте, а спустя семь лет получил диплом Рязанского государственного агротехнологического университета.

Работал инженером в ОАО «Рязанская областная электросетевая компания». В 2016 году он возглавил предприятие, став генеральным директором.

В последние годы работал заместителем генерального директора ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат».

В 2015 году, будучи депутатом Рязанской районной Думы, имел годовой доход в размере 2 149 850 рублей.