«Рязанские перезвоны»: впервые участники фестиваля выступили на Соборной колокольне

Впервые участники фестиваля выступали на Соборной колокольне Рязанского кремля. Фото: Рязанская Епархия

8 июля в Рязанском кремле вновь состоялся Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Это музыкальное событие проходит в Рязани уже в восьмой раз. Несмотря на небольшой дождь, фестиваль получился масштабным и собрал множество гостей на площади перед Успенским собором.

Несмотря на небольшой дождь, праздник получился масштабным и собрал множество гостей на площади перед Успенским собором.

В 2023 году в мероприятии приняли участие 49 звонарей из девяти регионов России, а также из Республики Беларусь и ДНР. И впервые за все время существования фестиваля участники выступали на Соборной колокольне. Звонари также исполняли авторские музыкальные номера на малой звоннице, некоторые из них - совместно с гитарой.

Участники фестиваля также исполняли авторские импровизации на малой звоннице. Фото: Рязанская Епархия

Кроме того, для гостей праздника выступили вокальные ансамбли.

День проведения фестиваля совпал с празднованием Дня семьи, любви и верности. В честь этого рязанские семьи, которые прожили вместе уже не одно десятилетие, в торжественной обстановке наградили медалями «За любовь и верность».