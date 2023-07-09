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НовостиОбщество9 июля 2023 18:37

«Рязанские перезвоны»: впервые участники фестиваля выступили на Соборной колокольне

В Рязани прошел 8-ой фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны»
Источник:kp.ru
Впервые участники фестиваля выступали на Соборной колокольне Рязанского кремля. Фото: Рязанская Епархия

Впервые участники фестиваля выступали на Соборной колокольне Рязанского кремля. Фото: Рязанская Епархия

8 июля в Рязанском кремле вновь состоялся Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Это музыкальное событие проходит в Рязани уже в восьмой раз. Несмотря на небольшой дождь, фестиваль получился масштабным и собрал множество гостей на площади перед Успенским собором.

Несмотря на небольшой дождь, праздник получился масштабным и собрал множество гостей на площади перед Успенским собором.

Несмотря на небольшой дождь, праздник получился масштабным и собрал множество гостей на площади перед Успенским собором.

В 2023 году в мероприятии приняли участие 49 звонарей из девяти регионов России, а также из Республики Беларусь и ДНР. И впервые за все время существования фестиваля участники выступали на Соборной колокольне. Звонари также исполняли авторские музыкальные номера на малой звоннице, некоторые из них - совместно с гитарой.

Участники фестиваля также исполняли авторские импровизации на малой звоннице. Фото: Рязанская Епархия

Участники фестиваля также исполняли авторские импровизации на малой звоннице. Фото: Рязанская Епархия

Кроме того, для гостей праздника выступили вокальные ансамбли.

День проведения фестиваля совпал с празднованием Дня семьи, любви и верности. В честь этого рязанские семьи, которые прожили вместе уже не одно десятилетие, в торжественной обстановке наградили медалями «За любовь и верность».

Выступление вокального ансамбля Рязанской епархии под руководством протоиерея Георгия Галахова. Фото: Рязанская Епархия

Выступление вокального ансамбля Рязанской епархии под руководством протоиерея Георгия Галахова. Фото: Рязанская Епархия