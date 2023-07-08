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НовостиПроисшествия8 июля 2023 10:04

Горе-мамаша из Рязани научила малыша курить вейп

В сети появилось видео с ребенком, которому дали электронную сигарету
Источник:kp.ru
Рязанка дала малышу электронную сигарету. Скриншот видео: https://t.me/+2rGoQ5glv_VjN2My

Рязанка дала малышу электронную сигарету. Скриншот видео: https://t.me/+2rGoQ5glv_VjN2My

В сети появилось видео, на котором рязанка давала своему маленькому сыну электронную сигарету. Соответствующий пост опубликовали в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На кадрах видно, как ребенок с интересом пробует электронное устройство, приносящее вред здоровью человека.

- Пользователи были шокированы, считая, что таких родителей надо наказывать по всей строгости закона, - отмечается в посте.

Официальная информация уточняется.