Горе-мамаша из Рязани научила малыша курить вейп

Рязанка дала малышу электронную сигарету. Скриншот видео: https://t.me/+2rGoQ5glv_VjN2My

В сети появилось видео, на котором рязанка давала своему маленькому сыну электронную сигарету. Соответствующий пост опубликовали в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На кадрах видно, как ребенок с интересом пробует электронное устройство, приносящее вред здоровью человека.

- Пользователи были шокированы, считая, что таких родителей надо наказывать по всей строгости закона, - отмечается в посте.

Официальная информация уточняется.