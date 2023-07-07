Программу по повышению рождаемости утвердили власти Рязанской области.

Правительство Рязанской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости на 2023-2025 годы. В виде приложения к распоряжению кабмина она опубликована 30 июня.

Среди целевых показателей программы — увеличение числа новорожденных до 7000 в год, а также сокращение числа абортов, в том числе по желанию женщин до 580 в год.

В разделе «Оценка демографического потенциала региона» разработчик представил обширную статистическую информацию о нынешней демографической ситуации. Она, как уже неоднократно сообщалось, в Рязанской области плачевная не только сама по себе, но и в сравнении с другими субъектами РФ.

Также кабмин обозначил перечень мероприятий, которые, по мнению чиновников, помогут достичь целевых показателей. Пока же выводы в документе относительно нынешней ситуации тоже неутешительные.