На три брака – два развода. За год в Рязанской области распалось 4,5 тыс. семей

В 2022 году в Рязанской области распалось 4,5 тыс. официальных браков.

Рязаньстат опубликовал статистические данные о количестве заключенных браков и разводов в 2022 году в Рязанской области.

Всего в прошлом году официально зарегистрировали отношения 7,3 тысяч пар, из них 5,5 тысяч в городской местности и 1,8 в сельской местности. Больше всего заключено браков в июле 2022 года – 992. Самым непопулярным месяцем для создания семьи стал январь – 251.

При этом за 2022 год распалось 4,5 тысячи браков.

Чаще всего в регионе в семейные отношения вступают молодые люди в возрасте 20-29 лет. В большинстве случаев мужчины женятся в 24 года, а женщины в 23.