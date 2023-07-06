Кого на службу точно не возьмут. Начальник пункта отбора в Рязани рассказал, кому откажут в заключении контракта

Дмитрий Зайцев рассказал, кому из рязанцев отказывают в заключении контракта. Фото: ЦУР.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Дмитрий Зайцев рассказал, кому из граждан откажут в заключении контракта. По словам Зайцева, в первую очередь отказывают кандидатам, которые не подходят по возрасту.

«Далее, если кандидат не соответствует уровню образования. Отказываем тем, кто не прошел мероприятия социально-психологического изучения, если в отношении них выявили факторы риска. А также тем, кто отбывал наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Мы обращаем внимание на качество отбора кандидата», - подчеркнул начальник пункта отбора в интервью ЦУР.

Служить по контракту могут граждане в возрасте от 18 до 65 лет, уровень образования должен быть не ниже основного общего, то есть у кандидата минимум должен быть аттестат об окончании 9 классов.

«Смотрим на уровень физической подготовленности и на уровень нервно-психической устойчивости. Проводим тестирование, а также смотрим, привлекался или нет кандидат к уголовно-административной ответственности», - сказал Зайцев.