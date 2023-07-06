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НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:09

Иностранца, изнасиловавшего малолетнюю рязанку, получил 20 лет колонии

В Рязани иностранного гражданина осудили за изнасилование малолетней
Источник:kp.ru
В Рязани иностранного гражданина осудили за преступления против половой неприкосновенности малолетней.

В Рязани иностранного гражданина осудили за преступления против половой неприкосновенности малолетней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летнего иностранного гражданина признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней рязанки. Девочки не исполнилось и 14 лет, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Железнодорожного МСО и суд установили, что в январе 2022 года мужчина надругался над малолетней, с которой познакомился в социальных сетях. Когда мать потерпевшей узнала об этом, то сразу обратилась в полицию.

Суд признал иностранца виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.