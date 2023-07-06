Иностранца, изнасиловавшего малолетнюю рязанку, получил 20 лет колонии

В Рязани иностранного гражданина осудили за преступления против половой неприкосновенности малолетней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летнего иностранного гражданина признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней рязанки. Девочки не исполнилось и 14 лет, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Железнодорожного МСО и суд установили, что в январе 2022 года мужчина надругался над малолетней, с которой познакомился в социальных сетях. Когда мать потерпевшей узнала об этом, то сразу обратилась в полицию.

Суд признал иностранца виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.