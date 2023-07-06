В ходе СВО погиб рязанский десантник Роман Зайцев. Фото: isadi.ru

Гвардии сержант Роман Зайцев из Рязанской области погиб в ходе СВО. О военнослужащем рассказали жители села Исады, где он учился в школе до 9-го класса в 1997-2001 годах. Затем жил и работал в Рязани.

Воевать Роман Зайцев, проходивший срочную службу в войсках ВДВ, пошел весной 2023 года по собственной инициативе. Вместе с другими добровольцами его зачислили в отдельно созданный резервный батальон 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Со ссылкой на сослуживцев земляки сообщают, что Роман Зайцев погиб 7 июня 2023 года недалеко от села Диброва юго-западнее Кременной в результате артобстрела - от осколочных ранений.

Похоронили Романа Зайцева 17 июня на Богородском кладбище в Рязани.