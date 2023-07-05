Подарил Рязани культовый рок-клуб: не стало основателя «Планетария» Сергея Бычкова

Умер основатель арт-клуба «Планетарий» в Рязани Сергей Бычков. Фото: t.me/novgaz_rzn/

5 июля ушел из жизни предприниматель, основатель арт-клуба «Планетарий» в Рязани Сергей Бычков. Ему было 70 лет.

Как вспоминает «Новая», Сергей Бычков, в 1990-е активно занимавшийся бизнесом, на стыке веков взял в аренду брошенное здание кинотеатра «Москва» и вместе с Андреем Шкуратовым создал там рок-клуб. Впоследствии «Планетарий» просуществовал почти два десятилетия, принял на своей сцене множество звезд, и стал культовым для города местом.

Церемония прощания с Сергеем Бычковым пройдет 7 июля в 13:00 в Скорбященской церкви Рязани