Рязанская область снова вошла в список регионов с крайне низкой рождаемостью

Рязанская область вошла в список регионов с крайне низким уровнем рождаемости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рязанская область вошла в число регионов России с крайне низким уровнем рождаемости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Во время правительственного часа в Совете Федерации чиновница назвала десять регионов, где рожают очень мало. Из ближайших соседних регионов, наряду с Рязанской областью, низкую рождаемость отмечают в Мордовии, а также в Пензенской, Тамбовской, Тульской и Владимирской областях.

Чтобы оценить указанные регионы и их потенциал по росту рождений, специалисты исследовали данные Росстата.

В декабре 2022 года стало известно, что Рязанская область стала худшей в России по динамике рождаемости, а в марте 2023 года регион оказался в числе худших по демографии.