Мультимедийную экспозицию за 66 млн рублей создадут в Торговом городке Рязани. Фото: vk.com/torgoviy_gorodok

В Торговом городке в Рязани создадут музейную экспозицию «Прошлое, настоящее, будущее» за 66,7 млн рублей. Закупку с такой максимальной ценой разместил Музей истории молодежного движения.

«Музейная экспозиция должна представлять собой выставочное пространство с мультимедийным контентом», - указал заказчик в документации.

Также в описании говорится, что выставка должна демонстрировать Рязанскую область «как одно из исторически передовых регионов страны с уникальным историко-культурным наследием и высоким потенциалом к развитию внутреннего туризма».

Тематическая структура постоянной экспозиции павильона должна делиться на 8 зон: «Входная группа», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Строительство», «Культура», «Медицина», «Образование», «Макет Торгового городка», «Фотомеханика». Последняя зона должна состоять из трех стоек с вертикально расположенными сенсорными экранами и камерами. Устройства фотографируют пользователя и представляют в образе одного из пяти предложенных персонажей.

В тематических зонах содержание будут представлено по линиям прошлого, настоящего и будущего. Рассказывая о прошлом, организаторы будут обращаться к историческому образу выставки народных достижений в 1948 - 1960 годах.

В экспозицию создатели планируют интегрировать «механику-квест с профориентационным уклоном». Для этого понадобятся персонализированные билеты со специальным штрих-кодом.

В описании представлен список оборудования, среди которого есть лазерный проектор, сверхширокоформатный экран диагональю 88 дюймов. 39 информационных экранов разного размера (от 10 до 75 дюймов) и девять сенсорных экранов.