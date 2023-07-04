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НовостиПолитика4 июля 2023 16:11

Юрий Зиновьев занял кресло первого замминистра ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Первым заместителем ТЭК и ЖКХ Рязанской области стал Юрий Зиновьев
Источник:kp.ru
Бывший врио мэра Рыбного Юрий Зиновьев стал первым замминистра ТЭК и ЖКХ. Фото: стоп-кадр из сюжета «Вести-Рязань».

Бывший врио мэра Рыбного Юрий Зиновьев стал первым замминистра ТЭК и ЖКХ. Фото: стоп-кадр из сюжета «Вести-Рязань».

Кресло первого заместителя министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области занял Юрий Зиновьев. Он будет курировать отдел ТЭК и энергоснабжения, отдел капитального ремонта и отдел материально-технического обеспечения и аварийного резерва. Такая информация появилась на сайте ведомства.

Ранее Юрий Зиновьев с июля по декабрь 2022 года исполнял обязанности главы администрации города Рыбное.

Зиновьев Юрий Михайлович родился 8 марта 1983 года в Рязани. Здесь же окончил педагогический колледж, а также Московский университет МВД России.

С января по октябрь 2017 года являлся заместителем начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани, а потом и начальником.