«Духота. Кругом семьи с маленькими детьми». Поезд «Москва – Анапа» на три часа застрял в Рязанской области

Поезд «Москва – Анапа» на три часа застрял в Рязанской области... сломался локомотив. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром 4 июля на станции Александро-Невская Рязанской области застрял поезд №156 «Москва – Анапа». Как отметили в пресс-службе ЮВЖД, поезд был задержан по техническим причинам.

«Последнее, что мы слышали от проводника, сломался локомотив. В вагонах не работают туалет и кондиционер. Духота. Кругом семьи с маленькими детьми. Из Москвы поезд отправился с опозданием на 20 минут. Под посадку состав подали меньше, чем за десять минут до времени отправления по расписанию. Никакой внятной информации нет», - написал один из пассажиров в tg-канале «Воронеж №1».

По сообщению пресс-службы ЮВЖД, время задержки составило 3 часа 8 минут. Поезд отправлен по назначению.

В свою очередь ОАО «РЖД» извинилось за доставленные неудобства, и принимает необходимые меры для «минимизации времени опоздания поезда».