У школы №58 в Рязани оборудуют зону для занятий спортом за 32 млн рублей

Схема комплекса из закупочной документации.

На территории школы №58 на улице Интернациональной в Рязани в 2023 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. По сути, это совокупность беговой дорожки, спортивных площадок (для баскетбола, волейбола, воркаута) и футбольного поля.

Городская администрация разместила на сайте госзакупок электронный аукцион с начальной ценой почти 32,2 млн рублей. Как сказано в приложенной документации, в состав комплекса входят:

- футбольное поле с искусственным покрытием размером 30 на 60 метров;

- беговая дорожка с искусственным покрытием;

- баскетбольная и волейбольная площадки с искусственным покрытием;

- две площадки для воркаута с покрытием из травмобезопасной плитки;

- проезды и тротуары с асфальтобетонным покрытием;

- крытая трибуна на 100 мест.

Также предусмотрено проектом наружное освещение стадиона зон воркаута и игровых площадок. Завершить работы планируется не позднее 29 сентября.