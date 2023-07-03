Рязань попала в пятерку лидеров роста цен на бензин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рязанская область попала в пятерку регионов, в которых цены на бензин значительно выросли. Об этом сообщил Росстат.

В Росстате отметили, что подорожание бензина в период с 20 по 26 июня зафиксировано в 74 субъектах России. Лидерами стали Чеченская республика и Костромская область, следом за ними идет Рязанская область, Алтай и Татарстан. Самое дорогое топливо в Чукотском автономном округе, а самое дешевое в республике Алтай.

Отмечается, что в Рязанском регионе на 26 июня 2023 года средняя цена на бензин выросла на 1,4%. Таким образом, стоимость составляет: АИ-92 - 48,12 рубля, АИ-95 - 52,39 рубля и АИ-98 - 68,95 рубля.