Верховный суд отменил приговор за изготовление наркотиков в Рязанской области.

Верховный суд РФ отменил приговор Рязанского областного суда Валерию Крюкову-Челышкину. Мужчина, признанный виновным по уголовному делу о хранении и изготовлении наркотиков (статьи 228.3 и 228.1 УК РФ), ранее избежал наказания за отмывание денег (статья 174.1 УК РФ). Он получил 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Исходя из приговора, Крюков-Челышкин в марте 2020 год стал участником преступного сообщества, нашел в Клепиковском районе Рязанской области помещение и, получив от организаторов необходимое оборудование и вещества, создал нарколабораторию. Зарплату «повар» получал криптовалютой, которую затем конвертировал в рубли.

Один из пунктов обвинения касался легализации денежных средств. Крюков-Челышкин перевел 8,2 млн рублей с виртуального счета на банковские карты и счета, открытые на имя дочери своей сожительницы. Этой суммой он в итоге распорядился по своему усмотрению.

Состава преступления в этих финансовых операциях облсуд не обнаружил, апелляционная инстанция - тоже, однако прокуратура подала кассационное представление и добилась своего. В итоге Верховный суд приговор отменил и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе.