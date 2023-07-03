В «Непутевых заметках» допустили ошибку, рассказывая о Рязани

Рязань показали в «Непутевых заметках» по Первому каналу.

2 июля на Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок». Ведущий Дмитрий Крылов рассказал о типичных рязанских достопримечательностях - кремле, музее Ивана Павлова, музее ВДВ, историческом салоне «Аромат времени», а также на улицах Радищева, Почтовой, Ленина.

В выпуске Крылов допустил ошибку, указав, что улица Ленина в Рязани раньше называлась Хлебной. Но такое название прежде имела лишь площадь Ленина.

Отметим, что сам ведущий в кадр не попал, был лишь закадровый голос, видимо, рассказ начитан уже после съемок.