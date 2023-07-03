Труп рыбака с огнестрельным ранением в голову обнаружили в Рязанской области

Фото сделано сотрудником СУ СКР по Рязанской области на месте убийства.

2 июля на берегу реки Пра в Рязанской области обнаружено тело рыбака с огнестрельным ранением в голову. Убитый - мужчина 1985 года рождения, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по Рязанской области Михаила Николаева.

По данным издания, преступление произошло недалеко от деревни Заводская Слобода Клепиковского района. 2 июля у мужчины, пришедшего к Пре половить рыбу, был день рождения. Возле трупа лежал пакет с несколькими щуками.

Следственный комитет проводит проверку.