Курсант рязанского училища ВДВ сообщил о готовности вести огонь 24 июня

Курсант рязанского училища ВДВ рассказал о событиях 24 июня. Фото: телеканал "Россия".

Курсант рязанского училища ВДВ Николай Коваленко рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия» о событиях 24 июня.

«Проснулись как ни в чем ни бывало, позавтракали, и тут нам поступает задача, что нужно получить оружие, боеприпасы, снаряжение и выдвинуться для выполнения учебно-боевой задачи», - сказал Коваленко.

По словам курсанта, они приехали на место, окопались и заняли огневые позиции для обороны трассы М-4. Будущий офицер признался, что в это время чувствовал волнение.

«Но с этим волнением помогло справиться то, что я знал, что мне нужно делать. То есть, я учусь пять лет, я учусь воевать, знаю, что мне нужно. Я занимал как раз снайперскую позицию и пролежал в прицеле десять часов, просматривал этот мост, ждал противника. Был готов вести огонь», - сказал Николай Коваленко.