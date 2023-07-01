Семь гектаров под могилы. Еще одно кладбище обустроят в Рязани

В Рязани появится новое кладбище - «Успенское». Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация Рязани заказала разработку проекта строительства кладбища «Успенское». Работы пройдут на участках с кадастровыми номерами 62:29:0140005:311 и 62:29:0140005:28 - это район Сысоево, за Новым кладбищем. Непосредственно под захоронения планируется отвести второй площадью 72,4 тыс. кв.м (более 7 га).

Проектировщик должен предусмотреть устройство ограждения, объездной дороги по периметру, входную, ритуальную, административно-хозяйственную зоны и зону захоронений.

До 1 ноября 2023 года подрядчик должен предоставить заказчику проектную документацию,а до 20 декабря 2023-го - рабочую документацию.