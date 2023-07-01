Депутаты Рязанской облдумы участвовали в праздновании Дня ветеранов

Фото: Владимир ФРОЛОВ.

У памятника участникам локальных войн на площади Маргелова собрались больше сотни тех, кто прошел дорогами Афганистана, Чечни и других «горячих точек», вдовы и родственники павших, представители общественных организаций ветеранов.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова провела награждение ветеранов медалями и почетными знаками региона.

Фото: Владимир ФРОЛОВ.

– Мы чтим память тех ребят, кого уже с нами нет, – обратилась она к собравшимся. – Быть воином значит жить вечно. Всем ветеранам, кто сейчас с нами, я желаю здоровья, добра и мирного неба над головой.

В памятном мероприятии и возложении цветов приняли участие заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков и депутат областной думы Елена Синица.

Фото: Владимир ФРОЛОВ.

Фото: Владимир ФРОЛОВ.

Руководитель рязанского отделения организации «Боевое братство» Александр Костров, ветеран Афганистана, рассказал о восстании советских военнопленных в пакистанском лагере Бадабер весной 1985 года – одним из его участников был выпускник рязанского училища ВДВ. Костров признался, что недавно из этой страны в Рязань была привезена гильза с землей, политой кровью наших соотечественников. Гильзу заложили под мемориальную табличку у памятника на площади Маргелова. К ней были возложены цветы – так же как и к Вечному огню памятника героям локальных войн.

В завершение мероприятия на площади Маргелова прошел концерт рязанских артистов, спевших песни в честь участников боевых действий.