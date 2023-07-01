Еще четыре участка теплосетей в Рязани заменят за 70 млн рублей.

МУП «РМПТС» объявило новые закупки на капитальный ремонт теплосетей на общую сумму почти 70 млн рублей. Планируется замена четырех участков трубопроводов.

С 25 июля по 7 сентября будут менять участок в районе дома 2к1 на улице Новаторов. Часть его проходит под тротуаром и проезжей частью, поэтому возможны ограничения движения. На работы выделено 27,9 млн рублей.

Схема капремонта на улице Новаторов.

Капремонт за 18,4 млн рублей запланирован на Народном бульваре в районе дома 7а. Он тоже должен пройти в период с 25 июля по 7 сентября.

Схема капремонта на Народном бульваре.

С 14 августа по 30 сентября будут ремонтировать тепломагистраль на Лыбедском бульваре вблизи дома 94 по улице Горького (БЦ «Капитал»). Закупка объявлена на 11,7 млн рублей.

В Песочне заменят участок магистрального трубопровода между домом 7 по улице Новоселов и ТЦ «Европа» (улица Советской Армии, 9а). На капремонт потратят не более 11 млн рублей.