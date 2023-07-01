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НовостиОбщество1 июля 2023 9:41

Еще четыре участка теплосетей в Рязани заменят за 70 млн рублей

РМПТС объявило очередные закупки на капремонт
Источник:kp.ru
Еще четыре участка теплосетей в Рязани заменят за 70 млн рублей.

Еще четыре участка теплосетей в Рязани заменят за 70 млн рублей.

МУП «РМПТС» объявило новые закупки на капитальный ремонт теплосетей на общую сумму почти 70 млн рублей. Планируется замена четырех участков трубопроводов.

С 25 июля по 7 сентября будут менять участок в районе дома 2к1 на улице Новаторов. Часть его проходит под тротуаром и проезжей частью, поэтому возможны ограничения движения. На работы выделено 27,9 млн рублей.

Схема капремонта на улице Новаторов.

Схема капремонта на улице Новаторов.

Капремонт за 18,4 млн рублей запланирован на Народном бульваре в районе дома 7а. Он тоже должен пройти в период с 25 июля по 7 сентября.

Схема капремонта на Народном бульваре.

Схема капремонта на Народном бульваре.

С 14 августа по 30 сентября будут ремонтировать тепломагистраль на Лыбедском бульваре вблизи дома 94 по улице Горького (БЦ «Капитал»). Закупка объявлена на 11,7 млн рублей.

В Песочне заменят участок магистрального трубопровода между домом 7 по улице Новоселов и ТЦ «Европа» (улица Советской Армии, 9а). На капремонт потратят не более 11 млн рублей.

Схема капремонта в Песочне.

Схема капремонта в Песочне.