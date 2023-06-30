Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 14:45

В рязанской колонии пытались скрыть факт насилия осужденного над надзирателем

Уголовное дело, возбужденное после проверки спецпрокуратуры, передано в суд
Источник:kp.ru

В суд передано уголовное дело о дезорганизации деятельности одной из колоний в Рязанской области. Оно возбуждалось по материалам спецпрокуратуры. Основание — вскрывшийся в ходе проверки факт: осужденный применил насилие против сотрудника администрации исправительного учреждения.

«Несмотря на очевидность совершения осужденным преступного деяния, данный факт в исправительном учреждении не зарегистрирован, материалы в следственный орган не направлены, проверка по данному факту не проведена», - излагает суть пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ, которое расследовал Московский МСО Рязани регионального СУ СКР, 30 июня направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.