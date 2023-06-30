В Рязани наградили сотрудницу колонии-поселения №4 за предотвращение побега осужденных.

30 июня, в пятницу, младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии-поселения №4 Елизавету Колбаеву наградили почетной грамотой. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Рязанской области.

Елизавета Колбаева осуществляя наблюдение по видеокамерам за осужденными, заметила, что двое из них пытаются совершить побег через окно. Сотрудница колонии оперативно передала информацию дежурному. Осужденных задержали.

Награду Елизавете вручил директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев.