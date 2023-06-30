Замглавы администрации Михаил Ромодин возглавил комиссию по землепользованию и застройке Рязани, а также комиссию по рассмотрению вопросов предоставления земельных участков.

Михаил Ромодин стал председателем сразу двух комиссий администрации Рязани — по землепользованию и застройке, а также по рассмотрению вопросов предоставления земельных участков. Соответствующие постановления подписал и.о. главы администрации Виталий Артемов.

В комиссии по землепользованию и застройке 34-летний заместитель Артемова займет место другого заместителя — Алексея Пустовалова. Причем последний стал председателем всего тремя неделями ранее, 8 июня, а теперь вновь выведен из состава. Одновременно с этим два чиновника, напротив, включены в состав: и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Мария Журавлева и консультант-архитектор того же управления по фамилии Борисов.

Комиссию по рассмотрению вопросов предоставления земельных участков возглавлял замглавы администрации Олег Федин. Теперь Федина из нее исключили.

Отметим, что вопросы градостроительства, земельных и имущественных отношений и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов курирует лично.