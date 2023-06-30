Бранов: Такого безобразного планирования, как в Кальном и Песочне, не допустим

Нынешний проект охранных зон Артем Бранов сравнил с "картинкой из музея" и сопоставил с современным мастер-планом.

В Рязани только начинают применять комплексный подход при застройке новых микрорайонов. По словам вице-губернатора Бранова, для расчета обеспеченности социальной инфраструктурой разрабатываются мастер-планы.

«Ну нельзя строить десятки и сотни тысяч квадратных метров жилья, не думая о наличии детских садов, школ, поликлиник, а иногда просто подъздов к дому», - высказался Бранов в ходе публичного доклада 30 июня.

«Такого безобразного планирования, какое сегодня наблюдаем в Кальном и Песочне, мы не допустим», - добавил вице-губернатор.

Ведется разработка проекта зон охраны города Рязани.

«Сегодня мы руководствуемся проектом зон охраны 1986 года. Это почти мой ровесник. Он абсолютно не актуален, там целых кварталов нет, поэтому с ним невозможно работать», - произнес представитель кабмина.

Актуального Генплана, как отметил Бранов, у Рязани тоже пока нет, в то время как у «регионов-соседей» этот документ и проекты охранных зон существуют в электронном виде, актуальные и доступные.

«Уверен, что до середины 2024 мы эту работу сделаем», - сказал вице-губернатор.