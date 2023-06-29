Сергей Степашин приехал в Рязань для обсуждения вопросов переселения людей из аварийного жилья

Сергей Степашин обсудил с рязанским губернатором вопросы переселения граждан из аварийного жилья.

29 июня в Рязань приехал председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.

Во время встречи с губернатором Павлом Малковым Степашин сообщил, что в Рязанской области работу по переселению граждан из аварийного жилья проводят «довольно успешно». Более того, регион вполне готов завершить эту программу досрочно.

«Для этого предстоит серьезно поработать. Более тысячи человек нужно еще переселить из аварийных домов в 2023 году. Программа расселения из аварийного жилья не сворачивается, ее продолжат, несмотря на напряженный бюджет. И региону важно быть готовым к ее дальнейшей реализации, к расселению домов, признанных аварийными с 2017 года», - сказал Сергей Степашин.

Кроме того, стороны обсудили эффективность работы Рязанской области по капремонту многоквартирных домов, модернизации инфраструктуры ЖКХ.