Запрет на посещение лесов установили власти Рязанской области с 28 июня

Власти высоко оценивают риски пожаров в лесах и пытаются отвадить людей от их посещения.

С 28 июня по 17 июля власти Рязанской области установили особый противопожарный режим и запретили посещение лесов. Ограничен въезд транспорта и пребывание граждан на территории всех 19 лесничеств, говорится в распоряжении регионального правительства №370-р. Меры ответственности в документе не прописаны.

«Исключение сделано только для граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам, а также для государственных служащих и других должностных лиц, действующих в связи с исполнением своих обязанностей», - комментирует комитет по информации и массовым коммуникациям.

Отметим, что особый противопожарный режим в 2023 году введен кабмином еще с 26 апреля. Пока он действует, по телефонным номерам 8-800-100-94-00 и 8 (4912) 28-79-59 должны круглосуточно принимать обращения по поводу пожарной безопасности в лесах.