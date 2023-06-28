ФСБ проведет учения в Рязани 30 июня

Учения ФСБ пройдут 30 июня в гимназии №5 на улице Полетаева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 30 июня УФСБ по Рязанской области анонсировало плановые учения. Как сообщает пресс-служба ведомства, они пройдут с 9:00 до 17:00 в гимназии №5 на улице Полетаева в Рязани.

Сценарий учений предусматривает перемещение силовиков, вооруженных табельным оружием с холостыми патронами, и специальной техники.

Движение по участкам улиц Братиславской и Полетаева, прилегающих к гимназии, будет временно ограничено. Организовывать движение транспорта будет Госавтоинспекция.

«Просим местных жителей сохранять спокойствие», - обратились к рязанцам представители ФСБ.