Рязанская областная Дума досрочно прекратила полномочия депутата Никиты Усачева

Никита Усачев покинул Рязанскую областную Думу.

На заседании 28 июня Рязанская областная Дума рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Никиты Усачева. Основанием стало его заявление, написанное после вступления в силу обвинительного приговора по уголовному делу о мошенничестве. 23-летний политик получил условный срок, но с решением суда не согласился.

Региональные парламентарии приняли отставку Усачева, а затем исключили его из состава комитета по экологии и природопользованию, где тот был председателем, и из состава комитета по аграрным вопросам.

Ранее Усачев, руководивший фракцией ЛДПР в Рязоблдуме, публично выступил за передачу его мандата Александру Шерину, который из партии исключен.