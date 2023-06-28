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НовостиПроисшествия28 июня 2023 7:19

Продавец флажков напал на женщину в Торговом городке в Рязани

В соцсети сообщили о нападении на женщину в Торговом городке
Источник:kp.ru
Продавец флажков напал на женщину в Торговом городке в Рязани.

Продавец флажков напал на женщину в Торговом городке в Рязани.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В обновленном Торговом городке в Рязани напали на женщину. Сообщение появилось в паблике НРВК.

Как сообщил анонимный подписчик, мужчина, который якобы притворяется глухонемым, предлагает купить флажки.

«Сует их в лицо, трясет, трясется сам. А вчера несколько раз ударил женщину в спину, когда та отказалась купить и пошла от него», - говорится в сообщении.

Судя по комментариям рязанцев, этого мужчину видели многие:

«Около ТРЦ «5Молл» на стоянке такая же ситуация, вероятно, это один и тот же человек. Еще и по автобусам ходит, очень сложно отвязаться от него».