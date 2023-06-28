«Устал от подхалимства, лизоблюдства». Уходящий рязанский депутат заявил, что его мандат должен быть у Шерина

Никита Усачев записал видеообращение в поддержку передачи мандата депутата Рязоблдумы Александру Шерину.

Никита Усачев, который 28 июня сложит полномочия депутата Рязанской областной Думы, накануне записал видеообращение. В нем он выступил за передачу освободившегося мандата Александру Шерину. Последний был в списках ЛДПР на выборах 2020 года, но впоследствии исключен из партии.

На камеру Усачев подтвердил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата. Также он сообщил, что стоявший после него кандидат написал в Избирательную комиссию Рязанской области заявление о выходе из списков на распределение депутатского мандата

«Зачем это было сделано? Далее мандат уходит в региональную тройку. В главную тройку, которая была на выборах в Рязанскую областную Думу. И мандат получает участник СВО, который уже более полгода находится на линии фронта, участник чеченской кампании, бывший депутат Государственной Думы и Рязанской областной Думы. Это Шерин Александр Николаевич. Я не вижу более достойного кандидата из списков на выборы в РОД партии ЛДПР», - высказался Усачев.

Вместе с тем Усачев обратился к коллегам-однопартийцам, среди которых, очевидно, нет единодушия насчет сменщика в региональном парламенте:

- Я уже устал от всех этих подковерных игр, подхалимства, лизоблюдства. Если вы не согласны с тем, что мандат должен получить Шерин, скажите это публично - в глаза людям, а не в коридорах, шушукаясь между собой. Если не он, то кто? - поставил вопрос Усачев.

23-летний Никита Усачев осужден по статье 159 УК РФ («Мошенничество») на три года лишения свободы условно по уголовному делу о получении депутатских компенсаций.