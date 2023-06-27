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НовостиАвто27 июня 2023 18:21

Капремонт моста через Пожву начался в Сараевском районе Рязанской области

Мостовое полотно уже полностью разобрано
Источник:kp.ru
В Сараевском районе устроили капремонт моста через Пожву. Фото: правительство Рязанской области.

В Сараевском районе устроили капремонт моста через Пожву. Фото: правительство Рязанской области.

В Сараевском районе Рязанской области стартовал капитальный ремонт моста через реку Пожву. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт дороги, связывающей два района, планируют завершить в октябре 2023 года.

Рабочие полностью разобрали мостовое полотно на ремонтируемом участке дороги. Сейчас демонтируют плиту пролетных строений. В скором времени начнут ремонтировать береговые и промежуточные опоры.

В 2023 году в Сараевском районе также завершится ремонт моста через реку Грязная на участке трассы Сапожок – Сараи – Борец – Шацк.