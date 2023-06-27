28 июня Рязоблдума рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата Усачёва

28 июня Рязоблдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Усачёва. Фото: https://vk.com/usachev_ldpr

Уже в среду, 28 июня, Рязанская областная Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Никиты Усачёва. Об этом сообщает сайт регионального парламента 27 июня.

Отмечается, что данный вопрос внесли первым в повестку дня заседания.

Полномочия депутата досрочно прекратятся из-за получения им условного срока по уголовному делу о депутатских компенсациях. Уточняется, что апелляционная инстанция оставила решение в силе. Нарушения происходили еще в 2020 году, тогда Усачев был депутатом Рязанской городской Думы.

Сейчас Усачёв занимает пост председателя комитета по экологии в Думе.