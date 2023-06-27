Из-за непогоды на тротуар упало большое дерево на улице Крупской в Рязани

В Рязани на тротуар рухнуло большое дерево. Фото: Марина Турбина.

Во вторник, 27 июня, из-за непогоды в Рязани прямо на тротуар свалилось большое дерево. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Инцидент произошел на улице Крупской у дома №14. Сломавшись и упав, дерево чудом никого не придавило, однако все же перекрыло дорогу пешеходам, которым теперь приходится идти по газону.

- Теперь жильцы надеются на то, что городские службы отреагируют на происшествие и вовремя очистят дорогу, - говорится в сообщении.