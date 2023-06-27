Тысячи верующих придут на курбан-байрам в Рязани и области 29 июня 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязани 28 июня 2023 года пройдет Курбан-байрам – мусульманский праздник жертвоприношения. Все мероприятия и коллективный намаз пройдут в молельном доме в Дягилеве и вокруг магазина «Да».

Начало мероприятия в 05:00, поздравления в 05:30. Сам же намаз начнется в 06:00.

«Молящимся следует принести отдельный молитвенный коврик, а также все необходимые документы, подтверждающие законность нахождения на территории Рязани», - говорится в сообщении Духовного управления мусульман Рязанской области.