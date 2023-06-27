Под Рязанью случилось жесткое ДТП с пострадавшими. Фото

В Рязанском районе произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Фото: https://t.me/rznlifetg

В Рязанской области в понедельник, 26 июня, случилась серьезная авария с пострадавшими. Соответствующий пост с фотографиями с места происшествия появился в Telegram-канале Rzn_Life.

ДТП произошло в Рязанском районе. На кадрах видно, что иномарка Renault Logan слетела в кювет и врезалась в дерево. Судя по фото, медицинскую помощь оказывали троим пострадавшим.

Официальная информация уточняется.

В Рязанском районе произошло жесткое ДТП. Фото: https://t.me/rznlifetg