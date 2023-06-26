Более 100 рязанцев пострадали от укусов клещей за неделю

С 19 по 25 июня 106 человек обратились к медикам с укусами клещей в Рязанской области.

За неделю, с 19 по 25 июня, от укусов клещей в Рязанской области пострадали 106 человек. Это те люди, которые обратились за медицинской помощью, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что 45 пациентов - дети. Больше всего обращений было в Рязанском, Рыбновском, Клепиковском, Скопинском, Шиловском, Спасском районах и городе Рязани.

Продолжаются лабораторные исследования клещей. 460 насекомых в 2023 году специалисты уже проверили на инфицированность. В 14,6% случаев у насекомых обнаружились возбудители клещевого боррелиоза, в 3,5% - гранулоцитарного анаплазмоза , в 0,2% - моноцитарного эрлихиоза.

«Клещей, пораженных клещевым энцефалитом, не выявлено», - говорится в отчете.