64-летний мужчина внезапно исчез из рязанской ОКБ

Пожилой пациент внезапно исчез из рязанской ОКБ в Рязани.

В Рязанской области разыскивают 64-летнего Вячеслава Золотушкина. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» в соцальной сети «ВКонтакте».

Мужчина 1958 года рождения пропал 25 июня. Сообщается, что он ушел из ОКБ в 4:00, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Золотушкин нуждается в медицинской помощи.

Приметы рязанца: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые.

Был одет в черную футболку и синие шорты.

Располагающих любой информацией о пропавшем просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.