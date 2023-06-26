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НовостиОбщество26 июня 2023 9:31

Александр Богоманов ушел из «Почта Банка» и возглавил рязанское управление «Почта России»

Управление федеральной почтовой связи Рязанской области возглавил Александр Богоманов
Источник:kp.ru
Александр Богоманов возглавил почту Рязанской области.

Александр Богоманов возглавил почту Рязанской области.

Александр Богоманов возглавил управление федеральной почтовой связи Рязанской области (УФПС). О назначении сообщает пресс-служба ведомства.

Последние семь лет Богоманов руководил филиалом АО «Почта Банк» в городе Иркутске. К слову, там же он отличием окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Финансы и кредит, налоги и налогообложение».

Как отметили почтовики, Богоманов намерен построить эффективную работу почтовых отделений Рязанской области, повысить доступность услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, развить логистику, создать и внедрить эффективную бизнес-стратегию и многое другое.

В июне 2022 года рязанская «Почта России» объявила о назначении Дмитрия Нефедова. Он тоже пытался наладить эффективную деятельности почтовых отделений региона, повысить доступность услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, развить логистику и многое другое (читать подробнее).