7-летнего зубра Мезаря усыновила семья Алтыновых из Рязани

Семья Алтыновых из Рязани усыновила зубра Мезаря. Фото: Екатерина Цибизова.

Рязанская семья Алтыновых усыновила зубра из питомника. Об этом рассказали в сообществе Окского государственного природного заповедника.

Наталья, Юрий и их сын Прохор приехали в питомник еще в марте. Они осмотрели загоны с животными и увлеклись лекцией о зубрах. Так, семья решила взять под опеку взрослого крупного 7-летнего самца по кличке Мезарь. Зубр будет подопечным Алтыновых в течение года.

Недавно семейству передали Свидетельство об усыновлении. Второй договор о пожертвовании тоже уже подписан.

Сейчас Мезарь содержится в Зубровом питомнике, в загоне со взрослой самкой Мелиной и новорожденным теленком Месябром. Его могут увидеть все посетители.