Тротуар в центре Рязани перекрыли из-за обрушения отделки здания

На улице Полонского в Рязани перекрыли часть тротуара.

В центре Рязани стала разрушаться отделка дома №13 на улице Полонского. Там, где на земле оказались ее элементы, тротуар перекрыли сигнальной лентой. Судя по имеющимся у КП-Рязань фотографиям, так дело обстояло по состоянию на вечер 25 июня.

«Посыпался» объект культурного наследия регионального значения - здание водолечебницы 1905 года постройки. Он же Дом купца Лебедева. Ныне там базируется физиологический корпус РязГМУ им. И.П. Павлова.