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НовостиОбщество26 июня 2023 4:47

Тротуар в центре Рязани перекрыли из-за обрушения отделки здания

«Посыпался» объект культурного наследия регионального значения
Источник:kp.ru
На улице Полонского в Рязани перекрыли часть тротуара.

На улице Полонского в Рязани перекрыли часть тротуара.

В центре Рязани стала разрушаться отделка дома №13 на улице Полонского. Там, где на земле оказались ее элементы, тротуар перекрыли сигнальной лентой. Судя по имеющимся у КП-Рязань фотографиям, так дело обстояло по состоянию на вечер 25 июня.

«Посыпался» объект культурного наследия регионального значения - здание водолечебницы 1905 года постройки. Он же Дом купца Лебедева. Ныне там базируется физиологический корпус РязГМУ им. И.П. Павлова.

Осыпается отделка дома №7 - объекта культурного наследия регионального значения.

Осыпается отделка дома №7 - объекта культурного наследия регионального значения.