На улице Пушкина в Рязани на месяц закроют движение транспорта

В Рязани закроют движение по улице Пушкина на целый день.

С 26 июня по 26 июля 2023 года в Рязани закроют движение транспорта на улице Пушкина, сообщает пресс-служба администрации города. По информации властей, причина в капитальном ремонте магистральных теплосетей.

Речь идет о ремонте на улице Пушкина от дома №6 до перекрестка с улицей Гагарина и в районе дома №72 по улице Гагарина.

Закроют движение в 10:00.

«Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать указанную информацию при планировании маршрутов», - говорится в сообщении.