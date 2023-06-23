Сергея Филимонова назначили директором рязанского Дома общественных организаций

Сергея Филимонова назначили директором Дома общественных организаций Рязани.

Бывший глава контрольно-счетной палаты Рязани Сергей Филимонов возглавил Дом общественных организаций. Такая информация появилась на официальном сайте учреждения. По данным КП-Рязань, Филимонов заступил на должность неделю назад.

Сергей Владимирович Филимонов родился 6 января 1967 года в Ряжске.

В 1995 году окончил факультет истории Рязанского государственного педагогического университета им. Есенина по специальности «учитель истории», а в 2003 г. — факультет юриспруденции и политологии по специальности «Юрист».

В разные годы возглавлял управление Пенсионного Фонда РФ по Ряжскому району, министерство социальной защиты населения Рязанской области. Был также вице-губернатором Рязанской области.